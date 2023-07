Biasin | «Lukaku ci ha fregato! So di telefonate con Allegri Su Cuadrado…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023)interviene sulle questioni Inter più calde:e Caudrado. Il giornalista, ospite di Radio 24, rivela anche un retroscena sul belga legato ad. RAGIONAMENTO – Fabrizioesprime la propria opinione su una serie di argomenti scottanti legati al mondo Inter. Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista afferma: «Cristiano Giuntoli non ha detto che Romelunon esiste alla Juventus. Questo mi fa pensare che, in realtà, la trattativa prosegua. Così come so che Massimilianole suecon il giocatore le ha fatte eccome. La verità è checi ha fregato. Non è neanche la prima volta che ha fatto una brutta figura. Lo ha fatto quando è venuto la prima volta a Milano con i tifosi del ...