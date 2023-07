Biancaneve senza nani | ha senso?

(Di martedì 18 luglio 2023) Il live action Disney die i settefa discutere: dopo la polemica sulla scelta di casting per la protagonista Rachel Zegler, arriva quella per l'asdei. Cosa sappiamo. Ci risiamo: a ogni nuovo annuncio di live action Disney le polemiche sono ormai un appuntamento fisso. A sostituire quella della sirenetta nera, arriva ora la discussione su una, per alcuni, "non abbastanza bianca" e, lo apprendiamo delle immagini registrate dal Daily Mail,. A marzo 2024 uscirà infatti nelle sale un nuovo live action didiretto da Marc Webb. La sceneggiatura è di Greta Gerwig, già regista e sceneggiatrice di Barbie e Piccole donne. Le accuse di "infanzia violata" hanno però poco: gli stessi ...

nani A sollevare per primo la questione era stato Peter Dinklage : l'attore di Tyrion Lannister in Game of Thrones , intervistato da Mark Maron nel suo podcast WTF , aveva infatti ......Il secondo aspetto finito nel mirino dei passatisti è la caratterizzazione della "nuova",... La sirenetta La polemichetta disneyana più chiacchierata degli ultimi tempi èdubbio quella ...... o anche per lanciarsi giù nel fiume immaginario a suicidarsi, In più, una corona e una cesta colma di rosse mele rubate a, un acquariopesci, microfoni ad asta a volte volutamente ...

Biancaneve senza principe e 7 nani, bufera sul nuovo film Disney Agenzia ANSA

Il live action Disney di Biancaneve e i sette nani fa discutere: dopo la polemica sulla scelta di casting per la protagonista Rachel Zegler, arriva quella per l'assenza dei nani. Cosa sappiamo.Il nuovo film di Biancaneve sta già facendo discutere per lo snaturamento della storia classica in nome del "politically correct" ...