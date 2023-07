Biancaneve | Halle Bailey supporta Rachel Zegler dopo le polemiche

(Di martedì 18 luglio 2023) L’adattamento live-action didella Disney arriverà la prossima primavera, raccontando la storia dell’iconico film d’animazione a una nuova generazione. La nuovavanterà un cast corale guidato dalla star di West Side Story e Shazam! Fury of the Gods,, che interpreterà la famosa principessa Disney.: La SirenettaleDurante il fine settimana, sono apparse online delle foto del set che sembravano essere proprio di, che hanno spinto laa rispondere sui social media. Il tweet della, che includeva diverse foto di ...

...Bailey, cantante bravissima, che poi si è rivelata l'elemento migliore del film di Rob Marshall, anche al live action diviene rimproverato di aver scelto una protagonista non ...Bailey difende Rachel Zegler dalla nuova ondata di polemiche Essendoci passata a sua volta,Bailey ha espresso il suo parere tramite un breve post via Twitter, manifestando ...è il recente Classico Disney a subire un adattamento in formato live - action. L'attriceBailey ha dimostrato il suo supporto a Rachel ...

Biancaneve, Halle Bailey difende Rachel Zegler dalle critiche: "La ... ComingSoon.it

Halle Bailey ha interpretato La Sirenetta in carne ed ossa per Disney e ha già affrontato dure critiche prima, durante e dopo l'uscita del film, e ha preso le difese di Rachel Zegler, presto Biancanev ...Halle Bailey ha dimostrato la propria vicinanza a Rachel Zegler, in seguito alle polemiche che hanno travolto Biancaneve.