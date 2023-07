Biancaneve | Halle Bailey difende Rachel Zegler | Sei la principessa perfetta

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, l'interprete della Sirenetta ha espresso il suo sostegno alla collega, dato che critiche simili erano state mosse anche contro di lei. Nel corso degli ultimi giorni si sono intensificate le polemiche attorno al nuovo remake in live-action Disney di, che hanno colpito principalmente le scelte di casting dello studio, sia per la protagonista che per i nuovi "nani". A sostegno diè arrivata anche, protagonista de La Sirenetta. Nelle ore scorse, un tweet della, che includeva diverse foto di se stessa da bambina e la didascalia "Spero che ogni bambino sappia che può essere una, a prescindere da tutto", è stato accolto con molto sostegno dai fan e persino dalla star de La sirenetta ...

