‘Beyond The Story’ | oltre la storia | la portata rivoluzionaria della musica dei BTS

Leggi su funweek

(Di martedì 18 luglio 2023) Beyond The Story: il racconto di 10 anni di BTS, il primo libro ufficiale dei BTS, è finalmente in tutte le librerie (in Italia è edito da Mondadori). Mi ci sono approcciata convinta che – come tutti (o quasi) i librili usciti negli ultimi anni – l’avrei chiuso e messo da parte in un pomeriggio. E invece, anche in ambito letterario, i Bangtan Boys hanno dimostrato di avere una marcia in più. O quantomeno di fare sempre le cose per bene. Beyond The Story non è infatti un libro costruito solo per vendere, ricco di foto e povero di contenuti. È un volume corposissimo – poco più di 500 pagine – che celebra i 10 anni del gruppo K-pop raccontandone ladal pre-debutto fino all’ultimo album, Proof. Per ragioni quasi sicuramente di tempistiche manca il racconto degli ultimi mesi, dagli album solisti alla questione militare: prevedibile, ...