Beve 10 litri di acqua al giorno | non riusciva a placare la sete | poi la diagnosi choc

Leggi su tvzap

(Di martedì 18 luglio 2023) – Ha bevuto diecidialper due anni, pensando che fosse un problema legato al diabete, prima che gli venisse diagnosticato un brutto male. Il protagonista di questa clamorosa vicenda riportata da diversi media, anche italiani, come «Leggo», ha scoperto dopo alcuni accertamenti di avere a che fare con un problema serio. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Una tragedia: il marito muore in luna di miele, dopo due mesi però accade il peggio Leggi anche: Leonardo muore a 22 anni: il drammatico momento con la fidanzata prima della tragedia Per due anni10dialconvinto che quel senso di arsura alla gola fosse da attribuire al diabete. Lainvece era un’altra: i medici gli ...