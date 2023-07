Betis Siviglia | ufficiale il ritorno di Hector Bellerin

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilha ufficializzato ildi, terzino spagnolo proveniente dallo Sporting Lisbona Di seguito il comunicato delsu. COMUNICATO – Il Realha incorporato nelle sue fila Héctor Bellerín. Il terzino catalano tornerà a vestire la nostra maglia, in questa occasione come giocatore in proprietà dopo aver terminato la sua avventura con lo Sporting de Portugal. Bellerín è tornato nel 2021/2022, con 32 partite e 5 assistenze in un anno storico in cui ha conquistato la Copa del Rey. Héctor Bellerín Moruno (Barcellona, 19 marzo 1995) ha iniziato la sua carriera professionale come calciatore nelle categorie inferiori dell’FC Barcelona, nel quale è rimasto ...