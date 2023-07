Belen Rodriguez | corna? Tam tam impazzito | Con chi l' ha tradita De Martino | nome-bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Che succede tra Stefano De? Più che un matrimonio, naufragato più volte, ora sta assumendo i contorni della “spy story”. In molti fanno congetture, per ora i due protagonisti tengono le bocche sigillate, anche se vivrebbero già in case separate e distanti l'uno dall'altra. Di sicuro, la showgirl argentina ha rimosso da Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno, ex ballerino di Amici. Il motivo scatenante dell'ultima rottura sarebbe il tradimento di Denei confronti della moglie. E non con una donna qualsiasi, bensì Alessia Marcuzzi, infatti in molti hanno notato la loro vicinanza durante la serata di presentazione dei nuovi palinsesti Rai, lo scorso 7 Luglio. La verità, però, è che non ci sarebbe nessun tradimento in ballo. Lo rivela l'esperta di ...