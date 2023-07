Il brasiliano Catarino del Cataniaha dato al suo tiro dalla distanza un effetto impressionante, ottenendo una traiettoria imparabile. Ecco le immagini del ...About Dubin Clark Dubin Clark is a private equity firm with offices in Jacksonville, FL, ... inspire and challenge youngplayers while also... Continua a leggere Se questo articolo ti è ...About Casey Murphy Goalkeeper Academy CMGK is dedicated to helping youngplayers own their ...Curated Events to MRE Partners Business Wire Business Wire - 18 Luglio 2023 JACKSONVILLE, Fla. ...

Beach soccer, gol pazzesco su punizione a Catania- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Questo sito si avvale di cookie necessari al suo funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Tutti i cookie sono bloccati preventivamente, fino a quando non darai il consenso ...StampaPresentata la tappa di Capaccio-Paestum del Campionato Nazionale AiCS di Beach Soccer che si svolgerà dal 21 al 23 luglio mentre la cerimonia di inizio è fissata per le ore 9.00 di venerdì. AiCS ...