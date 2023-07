Bce | Visco | sui tassi vicini al picco | ancora possibile soft landing**

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. - (Adnkronos) - La Bce "ha rialzato ivelocemente e con interventi importanti:a questo punto però potrebbe esserciqualcosa da fare ma non molto. La mia la mia impressione e' che siamoal". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia Ignazioin una intervista alla tv indiana Cnbc-Tv18, a margine del G20 di Gandhinagar.ha posto l'accento sulle ripercussioni sulla crescita di questa politica monetaria dicendosi convinto che "siaevitare una recessione con unlanding". Anche perché - ha aggiunto - "dobbiamo aspettare gli effetti delle nostre decisioni di politica monetaria dal momento che questa agisce in ritardo. Quindi ne dobbiamo...

... che sarà sostituito per scadenza del mandato il primo novembre 2023 da Fabio Panetta , attuale membro del comitato esecutivo della. Ecco i motivi dietro l'ottimismo di. Indice Le parole ...... anche in Italia, e può scendere anche più velocemente di quanto previsto dallail mese scorso visto che i prezzi dell'energia stanno continuando a scendere". Lo ha dichiarato Ignazo, ...Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, discutendo della politica dellae delle prospettive per l'economia. L'occasione e' stata un'intervista a Bloomberg Television a ...

L’inflazione in Italia potrebbe calare prima del previsto e senza innescare una recessione. Ne è convinto Ignazio Visco, governatore di Banca d’Italia, che sarà sostituito per scadenza del mandato il ...Il governatore della Banca d'Italia partecipa al G20 in corso a Gandhinagar in India “Siamo passati da sostanziali aumenti dei tassi a 75 punti per riunione a 50, e ora a 25. Stiamo quindi riducendo g ...