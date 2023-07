Bayern Monaco | Sommer salta l’amichevole | l’Inter più vicina

(Di martedì 18 luglio 2023) Iloggi in campo per un’amichevole di preparazione in vista della prima stagione:assente. E… In casa Inter si continua a sperare in Yann. Il portiere deloggi hatodei bavaresi contro i dilettanti del Rottach-Egern. Al posto del portiere svizzero, oltre all’infortunato lungodegente Neuer, hanno giocato Sven Ulreich e il giovane Johannes Schenk. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Onana e Kim salutano rispettivamente Inter e Napoli per passare a Manchester United e. Prosegue la caccia dei nerazzurri che accelerano per Morata e per Sommer, mentre il Milan, che ha accolto Rejinders, aspetta Musah e il giovane Jimenez. Di seguito, le dieci principali ...L'exe Benfica sta ragionando sul suo futuro e dopo un'annata complicata in Francia potrebbe andare via. Il Paris Saint Germain si è rinforzato in quella zona di campo e non esclude una ...Adesso è ufficiale: il sudcoreano Kim è un nuovo calciatore del. Ad annunciarlo è il club partenopeo con una nota: "La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Kim Min - Jae al". Ilha pagato al Napoli la ...

Si sapeva già da un paio di settimane, ma nella giornata di martedì 18 luglio è diventato ufficiale: Kim Min-jae lascia il Napoli e diventa un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Kim ha firmato un cont ...Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato l'arrivo di Kim Minjae dal Napoli dopo il pagamento della clausola rescissoria: "Sono molto felice che sia qui. Ho fatto diverse videochiamate c ...