Bayern Monaco | Kimmich non è incedibile e il Barcellona ci pensa

Il piano dell'Inter è noto da tempo: dare l'assalto a Sommer del, che ha già dato l'ok ai nerazzurri e che oggi, 18 luglio, non è sceso in campo nell'amichevole contro il Rottach - ...SPRINT PER SOMMER - L'Inter si appresta ad accelerare per Yann Sommer , legato alfino all'estate 2025 ma liberabile attraverso il pagamento di una clausola rescissoria di circa 6 ...Iloggi in campo per un'amichevole di preparazione in vista della prima stagione: Sommer assente. E l'Inter In casa Inter si continua a sperare in Yann Sommer. Il portiere del...

Kim Minjae oggi ha lasciato il Napoli, diventando un nuovo difensore del Bayern Monaco. Quello del sudcoreano è il trasferimento più costoso di sempre di un giocatore asiatico (circa 50 milioni di eur ...Il Bayern Monaco starebbe cullando il sogno Tchouameni: le chiavi di Tuchel sarebbero i centrocampisti Goretzka e Kimmich ...