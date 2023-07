“Battiti Live” | Ana Mena e Fred De Palma | il vero motivo del ritorno di fiamma

Leggi su dilei

(Di martedì 18 luglio 2023) Sul palco diè stata presentata Melodia Criminal, nuova canzone di AnaDe. In questo appuntamento in Puglia, dinanzi a migliaia di fan in festa, i due hanno cantatoper la prima volta il brano, quando non era ancora ufficialmente uscito. Prima di questa messa in onda, però, i fan di tutt’Italia avevano già avuto modo di scoprirla grazie al Love Mi, trasmesso in diretta. Detto questo, nell’una e nell’altra esibizione i due sono stati grandi protagonisti. La sensualità la fa da padrona, al punto da spingere nuovamente i fan a porsi una vecchia domanda: AnaDestanno insieme? Passione sul palco Parlare d’intesa tra AnaDe ...