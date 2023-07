Battiti Live 2023 | la scaletta della terza puntata

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 luglio 2023) Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci -(foto Radionorba.it) Nuova tappa per, la kermesse musicale targata Radionorba e condotta da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Questa sera va in onda su Italia 1 lada Bari. Ecco laserata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco e tutte le canzoni previste: ANNALISA – Mon amour TANANAI – Abissale + Tango FRED DE PALMA – Exstasi FRED DE PALMA e ANA MENA – Melodia criminal ACHILLE LAURO e ROSE VILLAIN (on the road da Barletta) – Fragole FEDEZ, ANNALISA e ARTICO 31 – Disco Paradise ARTICOLO 31 – Medley ELETTRA LAMBORGHINI – Mani in alto + Medley GUE – Medley BOOMDABASH – Lambada + Medley ANA ...