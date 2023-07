Bate Borisov-Partizani Tirana Champions League | 18-07-2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 18 luglio 2023) La gara di andata trasi è risolta in meno di dieci minuti, vantaggio dei bielorussi con Antsileuski al 58? e pareggio degli albanesi con Cara al 66?, due episodi in una partita sostanzialmente equilibrata e che ha confermato come la squadra di Kirill Alshevsky è più avanti nella preparazione InfoBetting: Scommesse Sportive e

I bielorussi del, fermati all'andata dagli albanesi del Partizani (1 - 1), nel match di ritorno sfrutteranno il fattore campo, stessa cosa per i bosniaci dello Zrinjski Mostar, favoriti ...Dopo l'1 - 1 nella gara d'andata a Tirana, adesso c'è il ritorno in Bielorussia. Si gioca- Partizani: fischio d'inizio martedì alle 20. Chi vince accede al secondo turno preliminare di Champions League e sfiderà i ciprioti delll'Aris Limassol. COMPARAZIONE QUOTE: GOAL 1.97 ...Eviteranno verosimilmente la sconfitta in trasferta sia Zrinjski Mostar che, che sembrano avere qualcosa in più rispetto a Urartu e Partizani Tirana. Vittoria alla portata invece per i ...

Live BATE Borisov - Partizani - Champions League: Punteggi ... Eurosport IT

Tutto aperto, il Bate Borisov dopo aver pareggiato per 1-1 a Tirana si appresta a giocare i secondi 90 minuti (più eventuali supplementari e calci di rigore) contro il Partizani. La compagine ...Tutto aperto, il Bate Borisov dopo aver pareggiato per 1-1 a Tirana si appresta a giocare i secondi 90 minuti (più eventuali supplementari e calci di rigore) contro il Partizani . La compagine bieloru ...