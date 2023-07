“Basta usare l’Alto Calore come bancomat o posizione di rendita”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo aver raggiunto l’agognato traguardo dell’affidamento, seppure in via temporanea, da parte della Regione Campania,Servizi nei prossimi mesi dovrà necessariamente strutturarsi per poter conseguire l’effettivo risanamento dei conti aziendali e, soprattutto, l’adeguamento agli standard fissati da ARERA relativi alla qualità del Servizio erogato. Di contro, tuttavia, riscontriamo che l’Amministratore Unico di AltoServizi S.p.A , ha intrapreso un percorso di delegittimazione mediatica verso i Dipendenti esterni al “cerchio magico”. Sono le considerazioni che fanno le segreterie territoriali Filctem Cgil, Carmine De Maio, Ugl Chimici, Francesco Saccardo, Cisal Federenergia, Mario Barbarisi, e che sollevano una serie di questioni relativi al personale dipendente, «lo stesso dell’ultimo ...