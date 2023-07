Basket femminile | brivido e prima vittoria Italia ai Mondiali Under 19 2023 Blasigh corsara contro il Brasile

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)per l’ai19 di Madrid: arrivaile in forma di un 84-74 molto più netto di ciò che dice il punteggio. Le azzurre guidate da Luca Andreoli chiudono bene il girone C e sanno già che agli ottavi, in programma domani con orario ancora da definire, affronteranno la Repubblica Ceca. Performance stellare dicon 27 punti, ma si distingue bene anche Eleonora Villa con 14. Nel, allenato dalla leggenda dellocale Adrianinha (Phoenix Mercury, Faenza e Parma, oltre a tre Olimpiadi disputate e un bronzo a Sydney 2000), bene Taissa Nascimento Queiroz a quota 16., Eurolega-2024: rilasciato ...