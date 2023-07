, venerdì 30 giugno, dalle 9 alle 20 sarò in tour nei comuni della Val Fortore insieme al prof. San Giorgio la Molara, Molinara, San Marco dei Cavoti, Castelvetere in Val Fortore,, ...Benevento . Si svolgerà, mercoledì 21 giugno alle 11,30 nella sede nazionale del PD di Via Sant'Andrea delle Fratte ... e i componenti del Dipartimento tra cui Michele Petruccelli, di, ...Si svolgerà, mercoledì 21 giugno alle 11,30 nella sede nazionale del PD di Via Sant'Andrea delle Fratte ... e i componenti del Dipartimento tra cui Michele Petruccelli , di, per conto ...

Baselice, domani incontro sulla demedicalizzazione del 118 Fremondoweb

Comunicato Stampa – Andrea Cormano Domani alle ore 10:30 a Baselice, presso la sala consigliare del comune di Baselice, si terrà un incontro sul tema della Salute. Il comitato Fortore Miscano no demed ...Domani alle ore 10:30 a Baselice, presso la sala consigliare del Comune, si terrà un incontro sul tema della Salute. Il comitato Fortore Miscano no demedicalizzazione del 118 – si legge nella nota – s ...