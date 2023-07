Barcellona | Gundogan | “Essere al Barça è un privilegio | devo dire grazie a…”

(Di martedì 18 luglio 2023) La conferenza stampa del centrocampista, trasferitosi in Spagna a parametro zero: "a Lewandowski per avermi convinto. Ma anche Xavi per..."

Presentazione ufficiale di Ilkaycome nuovo calciatore del. Il tedesco ha avuto modo di parlare alla stampa soffermandosi anche sul momento in cui ha deciso di lasciare il Manchester City per firmare con i ...Mundo Deportivo - Calciomercato.it"a lo grande", in casainvece si presenta il nuovo acquisto come si legge sul Mundo Deportivo. Xavi consegnerà le chiavi del centrocampo ...L'ultima della lista è Sara Arfaoui , la moglie italiana di Ilkay. Secondo quanto ... spesso criticata dalla ragazza, per trovare casa a. Entrambi infatti amano questa città, ...

La conferenza stampa del centrocampista, trasferitosi in Spagna a parametro zero: "Devo dire grazie a Lewandowski per avermi convinto. Ma anche Xavi per..." ...Il centrocampista tedesco sul passaggio al Barcellona e il rapporto con l'ormai ex mister Guardiola.