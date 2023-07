Barbara D’Urso perde la causa per diffamazione contro “Er Faina” Lui la definì “imbecille”

(Di martedì 18 luglio 2023) Non è un buon periodo perdopo il suo addio a Canale 5 e al suo programma quotidiano

... durante la settimana, dal lunedì al venerdì, Matano si scontrerà angli ascolti tv contro il nuovo pomeriggio di Canale 5 condotto da Myrta Merlino , subentrata al posto di, con il ...perde la causa per diffamazione contro l'influencer Er Faina: 'L'insulto 'imbecille' In linea con il suo personaggio' L'epiteto 'imbecille' pronunciato controda Er ...In quattro anni è riuscito a rendere il suo talk di Rai1 una macchina da guerra negli ascolti, battendo sistematicamente e di molto il Pomeriggio Cinque die raggiungendo picchi del 24%...