Balogun | «Mercato? Per me nuovo capitolo C’è chi se ne occupa»

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023)dell’Arsenal è segnalato come uno dei nomi per l’attacco dell’Inter. L’attaccante americano, tornato ai londinesi dopo il prestito al Reims, risponde a una domanda sul. IN ATTESA – Folarinper ora è con l’Arsenal nella tournée statunitense. In occasione di un evento media per l’All-Star Game MLS ha dovuto rispondere anche a sollecitazioni sul, viste le voci sull’Inter e non solo: «Per essere onesto ero un anno fuori, sono appena tornato. Ora sono concentrato sul precampionato con la squadra: è bello essere qui con i miei compagni. Ovviamente il mio agente e la mia famiglia si stannondo del. Questo per me è un, sono ancora giovane e voglio fare il meglio in Europa. Giocare in MLS? Non so cosa ...