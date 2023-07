Balogun | l’Inter si defila ma lascia aperto uno spiraglio La variabile – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023) Frac’è troppa distanza, con l’alta valutazione che l’Arsenal fa dell’attaccante. Secondo TuttoSport, però, non è ancora detta l’ultima parola.sembra essersi buttata a capofitto su Alvaro Morata per sistemare la situazione in attacco. Le piste che portano a Beto Betuncal e Folarin, di conseguenza, si raffreddano. Ma non del tutto, in un caso, secondo TuttoSport. Il calciatore dell’Arsenal, infatti, non corrisponde al profilo ideale ricercato da Simone Inzaghi ma piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra. Per il momento il club londinese non ha intenzione di privarsi dell’anglo-americano, ma non è detto che la situazione non possa cambiare. Se l’Arsenal, d’accordo con il calciatore, invece della cessione (a cifre molto alte) optasse per un nuovo prestito, ...