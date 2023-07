Balneari | Palazzo Chigi approva il decreto | al via la mappatura dei beni in concessione

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma – Via libera alla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, di tutte le concessioni pubbliche comprese quelle. E’ quanto previsto dal Consiglio dei ministri di oggi che hato il‘per lae la trasparenza dei regimi concessori dipubblici’.Confesercenti: “È la strada giusta” “L’attuazione delle deleghe è un chiaro segnale che il governo intende procedere finalmente alladelle coste italiane che chiediamo da anni e che, a nostro avviso, è la strada giusta per raggiungere una soluzione equilibrata alla questione Bolkestein”, commenta Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba, l’associazione che riunisce gli stabilimentiaderenti a Confesercenti. “Dopo la conferma dell’avvio ...

... visto che sulle concessionici si gioca un importante segmento della coesione economica e ... ha comunicatoChigi . La posta in gioco Il sistema Siconbep costerà due milioni l'anno, le ...... il decreto spiegaChigi in una nota dispone la costituzione di un sistema informativo ... Iesultano . "Si riferisce al censimento delle concessioni di tutti i beni pubblici (quindi ...... il decreto " spiegaChigi in una nota " dispone la costituzione di un sistema informativo ... presidente del Sindacato Italianoaderente a Confcommercio commentando ". Dal censimento ...

Santanchè e la mappatura dei balneari. Gelo a Palazzo Chigi per la riforma Affaritaliani.it

Con nuovi parametri vuole dimostrare che non serve fare delle gare pubbliche trasparenti per assegnare le spiagge, anzi: potrebbero esserci ancora più stabilimenti. In realtà una mappa c'era già: il p ...La mappatura con il Siconbep “Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, il decreto – spiega Palazzo ...