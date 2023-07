Balneari | Cdm approva decreto per mappatura beni in concessione

(Di martedì 18 luglio 2023) Il via libera dal Consiglio dei ministri che oggi hato il“per lae la trasparenza dei regini concessori dipubblici”, comprese quelle: parla Rustignoli (Fiba) Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba, l’associazione che riunisce gli stabilimentiaderenti a Confesercenti ha chiarato: “Un chiaro segnale che il governo intende L'articolo proviene da Il Difforme.

È quanto afferma Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italianoaderente a Confcommercio commentando l'approvazione, ieri in, di un decreto legislativo di Attuazione della delega ...Ma ad accendere lo scontro è l'approvazione, ieri in, di un decreto legislativo di Attuazione ... presidente del Sindacato Italianoaderente a Confcommercio commentando ". Dal censimento ...Unimportante: mette nell'agenda del governo le riforme costituzionali; avvia - dopo otto mesi di rinvii - la mappatura delle concessioni pubbliche, anche dei. Giorgia Meloni non poteva ...

Cdm, ok al decreto sulla mappatura delle concessioni balneari Il Sole 24 ORE

È quanto afferma Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio commentando l’approvazione, ieri in Cdm, di un decreto legislativo di Attuazione della delega ...Approvato dal cdm il provvedimento prevede l'istituzione presso il Mef del sistema informativo di rilevazione SICONBEP ...