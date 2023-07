Balestrate Palermo | gestore di un lido aggredito perché l' affitto del pedalò era troppo caro

(Di martedì 18 luglio 2023) Leggi Anche Napoli, lite per un lettino: bagnino accoltellato da un 16enne, è grave Leggi Anche Francia, nudista uccide a colpi di fucile un uomo in spiaggia La lite per ile la denuncia per ...

... è grave Leggi Anche Francia, nudista uccide a colpi di fucile un uomo in spiaggia La lite per il pedalò e la denuncia per lesioni Il nuovo caso di aggressione è avvenuto nel lido Lagoa di,...Il prezzo per affittare un pedalò è troppo alto. Un bagnante aggredisce con una testata il gestore di un lido. E' successo a, in provincia di. Ad essere denunciato per lesioni un uomo di Montelepre di 42 anni. Avrebbe colpito con una testata al volto il gestore di un lido perché - a suo dire - il costo per l'affitto del pedalò era troppo caro. E' successo questa mattina a. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando sull'episodio avvenuto nel lido Lagoa, nel lungomare ovest Felice D'Anna. Ad essere denunciato un uomo di Montelepre di 42 anni.

Testata al gestore di un lido a Balestrate, denunciato un 42enne: il diverbio per l’affitto di un pedalò Palermo Live

Roghi diffusi in Sicilia. Intervenuti gli operai della forestale per mettere le zone in sicurezza e creare viali antincendio.Ancora un episodio di violenza sulle spiagge italiane. A Balestrate, nel Palermitano, il gestore di un lido ha detto di essere stato colpito con una testata al volto perché l'affitto del pedalò era ...