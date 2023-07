Bagnino accoltellato | Borrelli | “Bene il sequestro dello stabilimento”

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSequestrato lodi Marechiaro in Napoli, in cui è avvenuto l’accoltellamento, in quanto attività abusiva senza licenza di concessione. L’attività repressiva è stata condotta dal personale della Capitaneria di Porto di Napoli e dalla Stazione Carabinieri di Napoli Posillipo. La zona dela quanto pare gestita dalle nuove leve della criminalità organizzata del rione Traiano e dei Quartieri Spagnoli. Numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia intervenute. “Quel sito è gestito in modo illegale da anni e frequentato da un numero impressionante di giovani delinquenti”. Lo hanno sottolineato il deputato di Europa Verde Francesco Emilioe i consiglieri della I Municipalità del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci. “hanno fatto gli uomini ...

Leggi Anche Napoli, lite per un lettino:da un 16enne, è grave Leggi Anche Francia, nudista uccide a colpi di fucile un uomo in spiaggia La lite per il pedalò e la denuncia per lesioni Il nuovo caso di aggressione è ...Per qualche giorno ancora, Francesco,, dovrà restare in ospedale ma il peggio è passato. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, guidati da Alfredo Fabbrocini, invece hanno fatto segnare ...Ilè stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Fatebenefratelli, dopo poche ore è stato definito fuori pericolo dai sanitari e si sta riprendendo. ...

Bagnino accoltellato, indagini per scoprire eventuali complici Agenzia ANSA

Agnone Cilento, bagnino recupera anello smarrito in mare da una donna. L'anello apparteneva al marito defunto della donna ...Proseguono e sono finalizzate ad accertare l'eventuale coinvolgimento di altri giovani le indagini della Squadra Mobile sul bagnino accoltellato nel lido Marechiaro di Napoli per un lettino negato, ac ...