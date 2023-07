AxL Agenzia per il Lavoro | Un Esempio di Inclusività e Successo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) Bergamo – 18 luglio 2023. AxLper il, realtà leader a livello nazionale nelle soluzioni HR, si è meritatamente guadagnata un posto di prestigio tra le aziende più inclusive del 2023, secondo uno studio condotto da ?Great Place to Work Italia. La recente pubblicazione della Classifica dei 20 Best Workplaces™ for Diversity, Equity & Inclusion mette in luce la determinazione e gli investimenti di AxL nel creare un ambiente diequo e inclusivo. La Classifica, concepita per premiare le organizzazioni che si distinguono per l’attenzione dedicata alla diversità e all’inclusione, rappresenta un importante traguardo per AxL, che continua a raccogliere prestigiosi riconoscimenti nel panorama aziendale e professionale. L’vede infatti il proprio nome in altre due classifiche ufficiali di Great ...