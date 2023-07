Ave Ninchi | chi era il marito Nino Gianello | la storia della grande attrice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Aveè stata unacaratterista del cinema italiano. Tra gli anni quaranta e sessanta fu donna simbolo del cinema nostrano, partner sul set di interpreti del calibro ma non solo, voltotelevisione culinaria anni ’50. Ecco un profilo dell’, tra cinema, televisione e curiosità. Era nata ad Ancona il 14 dicembre 1914, la sua era unafamiglia d’arte, tutta legata al teatro. Una vita avventurosa la sua, che parte dietro una scrivania: a Pesaro da ragazza è impiegata all’Ina. Poi la svolta, il ministero cerca qualcuno che vada a propagandare il risparmio nelle scuole. “Per me risparmio è una parola che ha veramente poco senso”, spiegava sorridendo “comunque decisi di provare: era sempre meglio che stare dietro una scrivania”. A quindici anni, in Balilla con autista , fa il ...