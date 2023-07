Autostrade | il peggiore degli incubi ad agosto | Italia paralizzata | ecco il giorno

(Di martedì 18 luglio 2023) Nell'estate del caldo torrido, si avvicinano i giorni del grande esodo, quelli in cui si rischia di dover fare i conti con code infinite sulle. E come ogni estate, anche per questo 2023, arrivano i "bollini" che indicano i giorni e le fasce orarie a maggior rischio. Come sempre, le maggiori criticità potrebbero concretizzarsi sulla A1 Milano-Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto. Si parte dal prossimo weekend: venerdì, sabato e domenica (21, 22 e 23 luglio) saranno infatti da bollino rosso. Ma la giornata più critica e pericolosa sarà sabato 5, in cui sono previsti il maggior numero di spostamenti: per il primo fine settimana di, le stime indicano quasi 20 milioni di automobilisti in viaggio sulle reti gestite da Aspi. Bollino nero. Altro weekend nel mirino quello successivo, quello di ...

Sulle strade delle vacanze la giornata peggiore di tutta l’estate è prevista per sabato 5 agosto quando scatterà l’unico «bollino nero» della stagione con 20 milioni di italiani in viaggio. Invece sar ...'Stavamo lavorando per un weekend di riapertura, avevamo accordato con Autostrade per l'Italia un tempo discretamente breve, poi ieri la notizia'. Sono le parole dell'assessore regionale alle infrastr ...