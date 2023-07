A ritirare ilBarbetti 2023 sarà Antonello Coletta, manager romano approdato in Ferrari nel 1997 e tra i vari incarichi per anni responsabile di Attività Sportive GT e ora Global Head of ...Con l'ennesimo "pieno" dida corsa e piloti attesi al via, lunedì si sono chiuse nella ...iniziative già domani (mercoledì 19 luglio) dalle 19.30 con la cerimonia di consegna dell'annuale...... frazione del Comune di Perugia, in occasione del 14esimo"Gabriele Mannarelli", ... Sotto l'occhio attento di Valter Tofanelli del Clube Moto Trattori d'Epoca Umbro e dei suoi ...

Auto: Memorial Barbetti 2023 celebra trionfo Ferrari a Le Mans Agenzia ANSA

A Gubbio è un omaggio alla Ferrari e ai prototipi, da sempre la categoria regina delle cronoscalate, il Memorial Angelo e Pietro Barbetti 2023. Il Trofeo Luigi Fagioli ha assegnato l'esclusivo ...Podio orvietano per la gara di regolarità svoltasi domenica 16 luglio a Ponte Pattoli, frazione del Comune di Perugia, in occasione del 14esimo ...