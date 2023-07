Aumenti stipendi docenti e Ata | Valditara | “Il più grande realizzato fino a ora Persino la Cgil ha espresso apprezzamento”

(Di martedì 18 luglio 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha annunciato un aumento salariale per gli insegnanti, etichettandolo come il "piùaumentoa ora". Le sue parole giungono a margine dell'Assemblea Nazionale Coldiretti a Roma.ha affermato che questo aumento era impensabile senza il riutilizzo di 300 milioni di euro precedentemente destinati ad altri progetti. L'articolo .

... Noipa infatti afferma di essere riuscito ad adeguare glidel personale della scuola , con tanto di pagamento degli arretrati. Personale che, ricordiamo, presto godrà anche degli...Indice Rivalutazioneper il Metalmeccanici Di quanto aumenta la busta paga dei Metalmeccanici Per quali aziende scattano gliRivalutazioneper il Metalmeccanici L'incremento ...... cambiano anche glidi agosto, per alcuni con, per altri anche con possibili riduzioni. Come cambiano glidi agosto dopo modifiche di luglio Come cambiano gliad ...

Nuovo contratto scuola, aumento stipendi docenti da quando in ... Tag24

Chi sarà davvero beffato dalla riduzione delle aliquote Irpef con nuova riforma del fisco: ipotesi di modifiche e conseguenze per redditi diversi ...Ci sono buone notizie per i docenti italiani che, in virtù della firma del rinnovo del contratto scuola, potranno contare su aumenti di stipendio, maggiori tutele e una regolamentazione dello smart ...