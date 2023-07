Aumentano gli stipendi a luglio per questi lavoratori | controlla se sei tra i fortunati

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 18 luglio 2023) Per una specifica categoria diaumenteranno gli. Scopriamo insieme chi saranno iè un mese d’oro per molti. Dopo gli aumenti delle pensioni arrivano anche gli incrementi sugli: solo per una categoria però. In questo articolo vi sveliamo chi saranno i. Aaumenteranno gli/ Ilovetrading.itè iniziato alla grande per milioni di italiani. I piùsono stati senza dubbio i pensionati. Infatti il Governo Meloni, nella legge di Bilancio 2023, ha approvato la rivalutazione delle pensioni minime, cioè quelle pari o inferiori a 563,74 euro. Pertanto tutti coloro che percepivano tale cifra o meno, a ...