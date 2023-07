Aumenta la benzina | 50mila migranti da accogliere | i mutui diventano misti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

... domenica 16 luglio 2023) il prezzo medio per laal servito ha toccato i 2,000 euro al ... Il costo dei carburanti è aumentato anche nelle scorse settimanedi nuovo anche il diesel: è ...Gli italiani preparano le valige per le vacanze estive e con un tempismo perfetto il prezzo die diesel. Sono diversi i motivi che spingono in su i prezzi alla pompa. Quanto costa laoggi in Italia . Perché lasta aumentando . Come risparmiare sulla. ...... telaio a longheroni con assali forniti dall'italiana Carraro, motori 3.0 litrie gasolio ... Quanto alle dimensioni, la lunghezza sale a 5,44 metri, il passoda 2,92 a 3,22 metri, mentre ...

Caro prezzi carburante dalla benzina al diesel: quanto costa fare il ... Virgilio Notizie

Il prezzo della carburante verde torna a quasi 2 euro al litro. L’aumento comporta una spesa di 1834 euro in più su base annua ...Fiat Mobi è una delle vetture più famose tra quelle che la principale casa automobilistica italiana commercializza in Brasile che ricordiamo essere il ...