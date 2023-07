Attacco Inter | chi sostituisce Lukaku | nome clamoroso dell’ultim’ora

(Di martedì 18 luglio 2023), chi: la società nerazzurra è al lavoro per cercare di capire chi può essere il profilo migliore. L’affaresta sconvolgendo i piani di mercato dell’. Ora la società sta valutando diversi profili che possono fare al caso di Inzaghi per sistemare l’, che dopo l’arrivo di Thuram ha bisogno di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Scatto Morata con Balogun a inseguire. Sono loro due i nomi più caldi per l'dell'. Lo spagnolo è il preferito per il gioco di Simone Inzaghi , sa dialogare e attaccare la profondità. Conosce il campionato ed è abituato a giocare la Champions. In sostanza è già ...A proposito di, fa ancora discutere il 'caso' Lukaku: 'La rottura è avvenuta venerdì dopo ... L'stava lavorando per riportarlo a Milano, mentre lui lavorava su più fronti". Calciomercato ...Lautaro MartinezChiudiamo con l'attuale centravanti dell'; parliamo di Lautaro Martinez, ... Con i suoi movimenti senza palla e l'abilità nell'alla profondità, Lautaro riesce a mettere in ...

Sky – Attacco Inter, corsa a 4: Morata il preferito, ecco perché. Ma senza clausola fcinter1908

Attacco Inter, chi sostituisce Lukaku: vediamo quali sono i potenziali profili che possono fare al caso dei nerazzurri. Tutti i nomi di Marotta ...Dopo l'addio alla pista Lukaku, i nerazzurri stanno sondando tre piste in particolare per l'attacco. La prima è quella che porta ad Alvaro Morata, su cui ci sono anche Milan e Roma. Sarebbe il preferi ...