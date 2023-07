Atp Newport 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 18 luglio

(Di martedì 18 luglio 2023) Il, glie l’didell’ATP diper la giornata di18. Proseguono i primi turni, tra cui si segnala l’esordio nel torneo della quinta testa di serie Maxime Cressy, il quale cerca di uscire da un momento delicato sotto il piano dei risultati. Torna a giocare Kevin Anderson: l’ex finalista slam vuole darsi un’altra chance dopo aver risolto i problemi fisici avuti negli scorsi anni. CENTER COURT Ore 17:00 – Michelsen vs (5) Cressy a seguire – Isner vs Bolt a seguire – Diallo vs Anderson a seguire – Chung vs Johnson COURT 1 3°match dalle 17:00 – (6) Purcell vs Brouwer a seguire – Quinn vs Sasikumar COURT 2 3°match dalle 17:00 – Duckworth vs Lestienne a seguire – Tu vs Vukic SportFace.

La stagione tennista sull'erba, se escludiamo l'appendice di, si è di fatto conclusa ieri ... Nel circuitoin questa settimana si gioca a Bastad, in Svezia, e a Gstaad, in Svizzera. In ...... atteso da Diallo, non gioca dal Masters 1000 di Miami 2022 ROMA - Il ritorno in campo di Kevin Anderson è uno dei motivi di maggiore curiosità per l'Infosys Hall of Fame Open, l'250 di...Nello stesso quarto di Tommy Paul anche John Isner, quattro volte vincitore del torneo di, ... ventunenne numero 140 del ranking. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile ...

ATP Newport, il tabellone: Paul testa di serie numero 1. Ritorno in campo per Kevin Anderson Ubitennis

È terminata poco fa la prima giornata dell'ATP 250 di Newport 2023. Sull'erba statunitense si sono disputati oggi quattro incontri validi per il primo turno e si sono già viste delle prestazioni inter ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Fognini-Ramos. L'incontro vale per il primo turno del torneo 250 svizzero ...