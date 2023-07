Atp Newport 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 17 al 23 luglio in Rhode Island. Tommy Paul e Adrian Mannarino, quest’ultimo un vero specialista della superficie, sono le prime due teste di serie di questo storico torneo che chiude la stagione erbivora. Nella sede della Hall of Fame del tennis, ultimi scambi sui prati per tennisti di seconda e terza fascia che si adattano bene. Il cut-off del torneo è addirittura attorno al n°250 del ranking mondiale e tra i forfait eccellenti c’è anche quello della sorpresa di Wimbledon, Christopher Eubanks. COPERTURA TV TABELLONE Iltotale del torneo è di €638.941, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e ...