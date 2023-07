ATP Gstaad 2023 | risultati 18 luglio | Stan Wawrinka agli ottavi | out Fabio Fognini

(Di martedì 18 luglio 2023) Lo Swiss Open di tennis, torneo di categoria ATP 250, vede completarsi oggi, martedì 18, il primo turno: sulla terra battuta outdoor elvetica si sono disputati sei incontri e purtroppo in casa Italia è arrivata la sconfitta di. Il ligure manca così la possibilità di giocare il derbycontro Lorenzo Sonego, numero 3 del seeding e per questo esentato dal primo turno: a fronteggiare il torinese sarà lo spagnolo Albert Ramos Viñolas, che oggi elimina in tre setcon lo score di 6-1 2-6 6-2. L’argentino Pedro Cachin regola il nipponico Taro Daniel con lo score di 6-4 6-1, mentre l’elveticoapprofitta del ritiro dell’iberico Roberto Carballés Baena, giunto sul punteggio di 6-1 3-1 ...

Dominic Stricker ha superato Arthur Fils nella sfida tutta Next Gen al primo turno dell'EFG Swiss Open, l'250 in Svizzera trasmesso su SuperTennis e SupertenniX. Lo svizzero si è imposto 76(4) 76(4) in un match in cui si sono visti scambi sfiancanti come questo. Il ventene Stricker, ...Stan Wawrinka (74) ha agevolmente passato il primo turno del torneo disconfiggendo Roberto Carballes Baena (60) per 6 - 1 3 - 1 in un match a senso unico. Dopo un primo set dominato dal vodese, che si ...

Al rientro nel circuito dopo l'infortunio avuto al Roland Garros, Fabio Fognini esce subito di scena nel torneo ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera il tennista ligure è stato sconfitto in tre se ...Fabio Fognini esce di scena al primo turno nello "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della ...