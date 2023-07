ATP Gstaad 2023 | Fognini sconfitto all’esordio dallo spagnolo Ramos-Vinolas

(Di martedì 18 luglio 2023) Al rientro nel circuito dopo l’infortunio avuto al Roland Garros, Fabioesce subito di scena nel torneo ATP di. Sulla terra rossa svizzera il tennista ligure è statoin tre setAlbertcon il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Una partita sicuramente dall’andamento stranissimo conche ha avuto davvero moltissimi problemi al servizio, in particolare con la seconda, con cui ha vinto appena il 25% dei punti giocati. Entrambi i tennisti hanno avuto ben 17 palle break a loro favore, ma loè riuscito a sfruttarne otto contro le cinque dell’italiano.perde subito la battuta in apertura di match, ma riesce poi ad ...

Il ligure, in tabellone con una wild card, si arrende in tre set allo spagnolo Ramos Vinolas(SVIZZERA) - Fabio Fognini esce di scena al primo turno nello "Swiss Open", torneo250 con un montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista ligure, numero 121 del ranking ...Lorenzo Sonego affronterà contro Albert Ramos - Vinolas nel secondo turno dell'250 di2023 , torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Dopo l'ottimo Roland Garros e una stagione sull'erba un po' sfortunata anche nei sorteggi che gli son capitati, il numero quattro d'...Ecco il programma di mercoledì 19 luglio dell'di2023 . In programma quattro match di secondo turno, che vedranno l'esordio delle teste di serie due e quattro, il serbo Kecmanovic e il tedesco Hanfmann. In campo anche Dominic Thiem, ...

Fabio Fognini esce di scena al primo turno nello "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della ...Ecco come è andato il match valido per il primo turno dell'Atp 250 di Gstaad tra Fabio Fognini ed Albert Ramos-Vinolas.