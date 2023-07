Atp Finals Torino 2023 | Carlos Alcaraz già qualificato e la Mole Antonelliana lo omaggia FOTO

Campione di Wimbledon e, ora, anche primo qualificato per le Nitto. Carlos Alcaraz conquista il suo secondo slam in carriera e il primo grande trionfo sull'erba inglese, staccando il pass per il torneo in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 ...Torino omaggia Carlos Alcaraz. Il murciano, numero 1 del mondo, ha festeggiato la matematica qualificazione per le Nittograzie al trionfo a Wimbledon nella memorabile finale su Novak Djokovic. November 2023 destination: Turin See you soon! @carlosalcaraz #NittoATPFinals pic.twitter.com/rAwQ0eN9yC...Il vincitore delleatterra a Bastad, in Svezia, per il torneo '250' del paese scandinavo . L'ex numero due del mondo torna nel nord Europa dopo 8 anni: l'ultima partecipazione risale al ...

Sulla Mole il volto di Alcaraz, primo qualificato per le Atp Finals La Repubblica

Torino omaggia Carlos Alcaraz. Il murciano, numero 1 del mondo, ha festeggiato la matematica qualificazione per le Nitto ATP Finals grazie al trionfo a Wimbledon nella memorabile finale su Novak ...Torino – Carlos Alcaraz, il giovanissimo tennista spagnolo che domenica ha vinto Wimbledon superando in unno splendido match l’esperto Novak Dikovic, è apparso questa notte sulla Mole Antonelliana a T ...