ATP Bastad | Matteo Arnaldi supera Ruusuvuori e arriva al derby con Musetti

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)è al secondo turno del torneo di, in Svezia, e si guadagna ilcon Lorenzo. Il numero 75 al mondosulla terra svedese il finlandese Emilcon il punteggio di 6-4 2-6 7-6, in una sfida di oltre due ore in cui è stato bravo a reindirizzarla dalla sua parte. Primo set che ha un solo padrone, e batte bandiera azzurra. Il ragazzo di Sanremo è ingiocabile al servizio, offrendo la miseria di un solo punto al finnico, per poi trovare il modo di incidere grazie alle sue traiettorie. Un passantone in risposta nel settimo gioco è il preludio del break, che puntualmente, eè bravo a non tremare e a portarsi il set a casa. Nel secondo invece le percentuali crollano, anche perché ...