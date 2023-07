Atp Bastad 2023 | brilla la stella di Leo Borg | prima vittoria Atp in carriera per il figlio di Bjorn

(Di martedì 18 luglio 2023) Non poteva che arrivare sulla terra rossa della sua Svezia lainnel circuito Atp per Leo. Il classe 2003,del leggendario, ha infatti onorato al meglio la wild card che gli è stata concessa dagli organizzatori dell’Atp 250 died ha superato il primo turno. Sconfitto con il punteggio di 7-6(5) 6-3 il connazionale Elias Ymer, anche lui in tabellone grazie ad una wild card. Persi tratta del primo successo ina livello Atp (al terzo tentativo): al prossimo turno se la vedrà contro il vincente del derby argentino Baez-Coria. SportFace.

Giornata d'esordio per Matteo Arnaldi nel "Nordea Open" (250 - montepremi 526.815 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Svezia . Il 22enne sanremese, n.75, affronta per la prima volta in carriera il finlandese Emil Ruusuvuori, n.48: chi vince sarà l'avversario di secondo turno di Lorenzo Musetti, n.Tre gli azzurri che sognano di arrivare in fondo al torneo svedese di, uno dei due250 insieme a quello di Gstaad che segna il ritorno della terra rossa dopo lo swing su erba, culminato ...ITALIANI IN CAMPO OGGI MARTEDI' 18 LUGLIO/WTA, primo turno: Cecchinato - Kotov, ore 14 circa, diretta tv Supertennis, streaming app Supertennis e SupertennixGstaad, primo turno: ...

