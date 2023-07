ATP Bastad 2023 | Arnaldi piega Ruusuvuori e vola agli ottavi

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Il match tra Matteoe Emilsul campo centrale del torneo di, si presentava come una sfida equilibrata, così è stata. Il primo set viene vinto da, ma nel secondosi dimostra superiore e riesce a portare la partita fino al terzo set, dovecon un clamoroso colpo di reni, conquista la vittoria. Adesso affronterà in un derby tutto italiano Lorenzo Musettigioca un primo set ottimo, mentre il finlandese si rivela in difficoltà e non riesce ad ottenere nemmeno una palla break, contro le quattro conquistate dall’italiano.ha la necessità di aumentare la percentuale delle prime di servizio, mentredeve sfruttare in ...