ATP Bastad 2023 | Alexander Zverev approda al secondo turno | prima vittoria per Leo Borg

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) In attesa del match di chiusura di questa giornata nell’ATP di(Svezia) tra Matteo Arnaldi e il finlandese Emil Ruusuvuori, in cui la pioggia ha disturbato i giocatori, gli spunti interessanti non mancano. Partiamo da(n.19 del ranking), impostosi per 6-4 3-6 7-5 contro lo slovacco Alex Molcan (n.81 del ranking). Una prestazione tra luci e ombre per Sascha e qualificazione agli ottavi di finale dove ci sarà il brasiliano Thiago Monteiro (n.122 del ranking). Battuta d’arresto inaspettata, invece, per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.35 ATP), arresosi al cospetto del qualificato slovacco Jozef Kovalik (n.159 del mondo) con lo score di 6-3 6-4. Sul suo percorso ci sarà l’austriaco Filip Misolic (n.139 ATP), a segno pe 7-6 (4) 7-6 (4) contro il serbo Dusan Lajovic (n.61 del ranking). Significativa la ...