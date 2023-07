Atletica | Weir sottotono in Ungheria Folorunso quinta | Richardson e Knighton sconfitti | world lead di Gardiner

(Di martedì 18 luglio 2023) A Szekesfehervar () è andata in scena una tappa delContinental Tour (livello gold), il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League. L’attesa in casa Italia era soprattutto per Zane, ma il Campione d’Europa Indoor di getto del peso non è riuscito a esprimersi al meglio: 20.02 al primo tentativo, poi 20.01 e 19.82, chiudendo al decimo posto nella gara vinta dal primatista mondiale Ryan Crouser (22.51 metri) davanti all’altro statunitense Joe Kovacs (22.06). Il nostro portacolori è atteso dalla sfida con Leonardo Fabbri al Meeting di Trieste, previsto sabato 22 luglio Ayomideha chiuso i 400 ostacoli al quinto posto con il tempo di 55.63, sfavorita dalla prima corsia. L’azzurra, che tornerà in gara giovedì a Banska Bystrica, ha assistito da ...

... il trio Ceccarelli -- Fabbri scenderà in pista per competere. Il campione d'Europa indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli , gareggerà al campo d'Draghicchio nei 100 metri. L'atleta in ...Zanee Leonardo Fabbri mancano la medaglia nel lancio del peso maschile. Prova non convincente dell'italo - sudafricano, che finisce quinto con un discreto 21.36 trovato in apertura. Rammarico ...Tutto pronto per la Wanda Diamond League di Losanna 2023 dileggera : ecco le informazioni per seguire tutte le gare della sesta tappa del circuito ...i pesisti Leonardo Fabbri e Zane, ...

Atletica, Weir sottotono in Ungheria. Folorunso quinta, Richardson e e Knighton sconfitti, world lead di Gardiner OA Sport

Tappa Gold del Continental Tour: a Szekesfehervar la primatista italiana dei 400hs si esprime in 55.63, Del Buono 4:05.95, Weir 20,02 Nella tappa Gold del Continental Tour, a Szekesfehervar (Ungheria) ...Tre big azzurri saranno protagonisti sabato nell’edizione n. 16 del Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. L’evento che quest’anno si terrà al campo d’atletica Draghicchio ospiterà la volata del ...