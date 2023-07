Atletica | Meeting di Trieste | in gara Ceccarelli | Fabbri e Weir

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Il 22 luglio, in occasione della sedicesima edizione del TrivenetoInternazionale di, il trioscenderà in pista per competere. Il campione d’Europa indoor dei 60 metri Samuele, gareggerà al campo d’Draghicchio nei 100 metri. L’atleta in settimana sarà impegnato con una 4×100 a Grosseto in programma per venerdì, prova necessaria perntire la partecipazione ai Mondiali di Budapest. Oltre a, è stata ufficializzata la presenza aldi Zanee Leonardo. Quest’ultimo, lasceràsabato stesso per recarsi a Londra il giorno successivo in occasione del ...