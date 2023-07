Atletica | la 4×100 ci riprova! L’Italia torna in gara a Grosseto | obiettivo Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)rischia di non qualificarsi con lamaschile ai2023 dileggera. Mancano 12 giorni alla chiusura della finestra in cui ottenere il tempo utile per l’ammissione alla rassegna iridata, che andrà in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. I Campioni Olimpici sono in piena corsa per staccare il biglietto per la rassegna iridata, ma la situazione non è delle più serene. La nostra Nazionale era rimasta fuori dalla finale dei2022 e dunque non aveva automaticamente conquistato il tagliando per la kermesse successiva. Si deve passare dalla classifica dei tempi, che premia i migliori otto riscontri cronometrici siglati entro il 31 luglio 2023.è al momento settima con il 38.38 stampato lo scorso 7 maggio a Firenze e la posizione è ...