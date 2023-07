Atalanta | Kolasinac | “Con i dirigenti della Dea ho instaurato subito il feeling giusto”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono giorni di duro ed intenso lavoro, quelli trascorsi fino a questo momento in quel di Clusone, nota località sita in Alta Valle Seriana, appositamente scelta dall’per preparare al meglio la prossima stagione. Quest’ultima infatti, si preannuncia davvero molto combattuta ed avvincente, con il Napoli del neo-tecnico Rudi Garcia, chiamato a difendere il Tricolore, riconquistato dopo un’attesa durata ben 33 anni, e cioè dai tempi del grande Diego Armando Maradona. D’altro canto l’capitanata da Gian Piero Gasperini, è reduce da un ottimo quinto posto, maturato al terminepassata stagione, e valso la qualificazione alla prossima edizioneUEFA Europa League. Fra i maggiori protagonisti non possiamo quindi non ricordare l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, ed il suo compagno di reparto ...