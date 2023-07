(Di martedì 18 luglio 2023) L'ipotesi di CCNL 2019-21 sottoscritta all'Aran il 14 luglio rivoluziona il sistema di classificazione del personale ATA. Le aree non saranno più 5 (A, AS, B, C, D) ma 4: area dei funzionari ed elevata qualificazione, area degli assistenti, area degli operatori, area dei collaboratori. L'articolo .

... stiamo parlando della regolamentazione del lavoro a distanza per il personale. Ecco cosa si ...a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime......84 euro per i docenti e di 44,11 euro per il personale). Scrive Unicobas: "Abbiamo un'... Si continua, quindi, a risparmiare sulla pelle dei lavoratori della scuola, incrementando lenei ......per il personaledal nuovo CCNL 2019 - 2021 sottoscritto il 14 luglio all'Aran. Debutta un nuovo profilo professionale nell'area degli operatori: l'operatore scolastico. Quali sono lee ...

ATA, mansioni collaboratore e operatore scolastico: ausilio servizi igienici/assistenza alunni con disabilità. Confronto fra i due profili Orizzonte Scuola

L’ipotesi di Contratto firmata lo scorso 14 luglio presenta un articolo “singolare”, sia perchè riguarda un emolumento che sarà erogato al personale docente e ATA “una tantum”, sia perché non è ...Al termine di questo periodo, l’area C sarà poi eliminata. Ecco nel dettaglio la nuova classificazione dei profili del personale ATA con le mansioni svolte da ogni profilo, i requisiti di accesso e la ...