Asta Fantacalcio 2023-2024 | i primi consigli per fare la squadra migliore e prezzi dei giocatori

(Di martedì 18 luglio 2023) Poco più di un mese alla nuova stagione di Serie A, e di conseguenza poco più di un mese alla nuova stagione di. Tutti gli appassionati incalliti di questo fantastico gioco fremono all’idea di potersi cimentare a suon di +3 con i propri amici e avversari. Incombe dunque il primo passo verso il successo, forse il più importante: la costituzione dellacon l’. Ma quale può essere la tattica? Ins, bisogna suddividere nella manierail proprio budget per l’stessa. Se si vuole puntare ad unaequilibrata, su una base di 500 crediti, si può pensare a spendere la metà per i sei attaccanti, il 25% per il centrocampo ed il rimanente per portieri e difensori. Nel caso si vuole provare a creare un attacco ...

... bei tempi! Tempi in cui tutti (noi) amanti delragionavamo sulle liste e ci ... se poi la punta faceva anche qualche assist, chapeau e all in all'. Ma oggi è così difficile farlo per un ...E adesso come gestire ali due calciatori Difficile fare la coppia, comprarli entrambi ... probabilmente sarà l'ormai ex empolese il più caro all'rispetto al collega di reparto. ...... probabilmente sarà l'ormai ex empolese il più caro all'rispetto al collega di reparto. ....it per Adnkronos

Filippo Ranocchia - La formazione di Paolo Zanetti ha messo a segno un colpo per la sua rosa. Si tratta di Filippo Ranocchia classe 2001 ...Consigli fantacalcio – Ci siamo, mancano ormai poche settimane all’asta del vostro fantacalcio e all’inizio di una nuova stagione che partirà ufficialmente il 19-20 agosto. Dopo aver rilasciato il ...