Assassin’s Creed Codename Jade | presto avrà inizio la closed beta!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 luglio 2023) ltTra pochi giornifinalmentelabeta di. Scopriamo tutti i dettagli in questa nuova news dedicata al nuovo titolo della saga per mobile Poche ore fa Ubisoft ha annunciato in maniera ufficiale la data didellabeta di, il nuovo titolo della famosa saga pensato per i dispositivi mobile iOS e Android. Ovviamente non sarà aperta a tutti (massimo 5000 utenti) e si potrà partecipare solo se si invia la propria iscrizione al programma entro il tempo limite massimo (dal 27 al 31 luglio 2023). Inoltre, i server messi a disposizione degli appassionati saranno quelli del Nord ...